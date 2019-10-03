Шкуренев занимает 5-е место в соревнованиях десятиборцев после шести видов программы

На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В шестом виде программы — беге на 110 метров с барьерами — россиянин Илья Шкуренев показал 8-й результат. Он пробежал дистанцию за 14,28 секунды.

В общем зачете Шкуренев занимает 5-ю строчку. Лидирует канадец Дамиан Уорнер.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Десятиборье

110 м с/б

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 13,56

2. Кевин Майер (Франция) — 13,87

3. Девон Уильямс (США) — 13,91

4. Соломон Симмонс (США) — 14,10

5. Седрик Даблер (Австралия) — 14,13

6. Пирс Лепаж (Канада) — 14,19

8. Илья Шкуренев (Россия) — 14,28

Итог после шестого этапа

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 5545

2. Кевин Майер (Франция) — 5475

3. Пирс Лепаж (Канада) — 5436

4. Линдон Виктор (Гренада) — 5345

5. Илья Шкуренев (Россия) — 5279

6. Майсель Уйбо (Эстония) — 5237