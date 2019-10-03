Шкуренев занимает 5-е место в соревнованиях десятиборцев после шести видов программы
На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В шестом виде программы — беге на 110 метров с барьерами — россиянин Илья Шкуренев показал 8-й результат. Он пробежал дистанцию за 14,28 секунды.
В общем зачете Шкуренев занимает 5-ю строчку. Лидирует канадец Дамиан Уорнер.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Десятиборье
110 м с/б
1. Дамиан Уорнер (Канада) — 13,56
2. Кевин Майер (Франция) — 13,87
3. Девон Уильямс (США) — 13,91
4. Соломон Симмонс (США) — 14,10
5. Седрик Даблер (Австралия) — 14,13
6. Пирс Лепаж (Канада) — 14,19
8. Илья Шкуренев (Россия) — 14,28
Итог после шестого этапа
1. Дамиан Уорнер (Канада) — 5545
2. Кевин Майер (Франция) — 5475
3. Пирс Лепаж (Канада) — 5436
4. Линдон Виктор (Гренада) — 5345
5. Илья Шкуренев (Россия) — 5279
6. Майсель Уйбо (Эстония) — 5237