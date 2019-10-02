Шкуренев показал второй результат в прыжках в высоту в соревновании десятиборцев

На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В четвертом виде программы — прыжках в высоту — россиянин Илья Шкуренев показал второй результат. Он покорил планку на высоте 2 метра 11 сантиметров.

В общем зачете россиянин поднялся на шестую строчку. Лидирует француз Кевин Майер.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Десятиборье

Высота

1. Майсель Уйбо (Эстония) — 2,17

2. Илья Шкуренев (Россия) — 2,11

3. Томас ван дер Плетсен (Бельгия) — 2,08

4. Пирс Лепаж (Канада) — 2,05

4. Линдон Виктор (Гренада) — 2,05

6. Кай Казмирек (Германия) — 2,05

Итог после четвертого этапа

1. Кевин Майер (Франция) — 3621

2. Дамиан Уорнер (Канада) — 3610

3. Линдон Виктор (Гренада) — 3591

4. Пирс Лепаж (Канада) — 3545

5. Майсель Уйбо (Эстония) — 3523

6. Илья Шкуренев (Россия) — 3496