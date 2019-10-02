Шкуренев показал второй результат в прыжках в высоту в соревновании десятиборцев
На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В четвертом виде программы — прыжках в высоту — россиянин Илья Шкуренев показал второй результат. Он покорил планку на высоте 2 метра 11 сантиметров.
В общем зачете россиянин поднялся на шестую строчку. Лидирует француз Кевин Майер.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Десятиборье
Высота
1. Майсель Уйбо (Эстония) — 2,17
2. Илья Шкуренев (Россия) — 2,11
3. Томас ван дер Плетсен (Бельгия) — 2,08
4. Пирс Лепаж (Канада) — 2,05
4. Линдон Виктор (Гренада) — 2,05
6. Кай Казмирек (Германия) — 2,05
Итог после четвертого этапа
1. Кевин Майер (Франция) — 3621
2. Дамиан Уорнер (Канада) — 3610
3. Линдон Виктор (Гренада) — 3591
4. Пирс Лепаж (Канада) — 3545
5. Майсель Уйбо (Эстония) — 3523
6. Илья Шкуренев (Россия) — 3496