Шкуренев поднялся на второе место после восьмого вида программы в десятиборье
На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В восьмом виде программы — прыжках с шестом — россиянин Илья Шкуренев показал пятый результат. Он покорил палну на высоте 5 метров и 20 сантиметров.
В общем зачете Шкуренев поднялся на второую строчку. В лидеры вышел канадец Пирс Лепаж. Их разделяют всего два балла.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Десятиборье
Шест
1. Майсель Уйбо (Эстония) — 5.40
2. Томас ван дер Плетсен (Бельгия) — 5.30
3. Кай Казмирек (Германия) — 5.20
4. Пирс Лепаж (Канада) — 5.20
5. Илья Шкуренев (Россия) — 5.20
6. Янек Ыйглане (Эстония) — 5.00
Итог после восьмого этапа
1. Пирс Лепаж (Канада) — 7097
2. Илья Шкуренев (Россия) — 7095
3. Майсель Уйбо (Эстония) — 7073
3. Дамиан Уорнер (Канада) — 7073
5. Соломон Симмонс (США) — 6860
6. Никлас Кауль (Германия) — 6822