Шкуренев поднялся на второе место после восьмого вида программы в десятиборье

На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В восьмом виде программы — прыжках с шестом — россиянин Илья Шкуренев показал пятый результат. Он покорил палну на высоте 5 метров и 20 сантиметров.

В общем зачете Шкуренев поднялся на второую строчку. В лидеры вышел канадец Пирс Лепаж. Их разделяют всего два балла.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Десятиборье

Шест

1. Майсель Уйбо (Эстония) — 5.40

2. Томас ван дер Плетсен (Бельгия) — 5.30

3. Кай Казмирек (Германия) — 5.20

4. Пирс Лепаж (Канада) — 5.20

5. Илья Шкуренев (Россия) — 5.20

6. Янек Ыйглане (Эстония) — 5.00

Итог после восьмого этапа

1. Пирс Лепаж (Канада) — 7097

2. Илья Шкуренев (Россия) — 7095

3. Майсель Уйбо (Эстония) — 7073

3. Дамиан Уорнер (Канада) — 7073

5. Соломон Симмонс (США) — 6860

6. Никлас Кауль (Германия) — 6822