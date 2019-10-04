Сергей Шубенков: «Самый странный в жизни день рождения»
18:48
Призер чемпионата мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал в Instagram о своем состоянии после награждения. Сегодня, 4 октября, Шубенкову исполняется 29 лет.
— А за самым сложным в жизни чемпионатом мира следует самый странный в жизни день рождения — почти весь день обтекаю в аэропорту.
А за самым сложным в жизни ЧМ следует самый странный в жизни день рождения — почти весь день обтекаю в аэропорту ??. The hardest Worlds is followed by the weirdest birthday ? — sitting for the entire day at the airport doing almost nothing ??? #worldathleticschamps2019 #doha #happybirthdaytome #redbullrussia #justdoit
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