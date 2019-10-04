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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Сергей Шубенков: «Самый странный в жизни день рождения»

18:48
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Призер чемпионата мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал в Instagram о своем состоянии после награждения. Сегодня, 4 октября, Шубенкову исполняется 29 лет.

— А за самым сложным в жизни чемпионатом мира следует самый странный в жизни день рождения — почти весь день обтекаю в аэропорту.

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