Сергей Шубенков: «Самый странный в жизни день рождения»

Призер чемпионата мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал в Instagram о своем состоянии после награждения. Сегодня, 4 октября, Шубенкову исполняется 29 лет.

— А за самым сложным в жизни чемпионатом мира следует самый странный в жизни день рождения — почти весь день обтекаю в аэропорту.