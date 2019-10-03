Сергей Шубенков: «Ради чего борьба с допингом, если Коулмен с Гэтлином здесь на пьедестале?»

Вице-чемпион мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков дал откровенное интервью «СЭ», в котором в числе прочего прокомментировал дисквалификацию тренера Альберто Салазара и нераспространение санкций на его учеников.

— С Альберто Салазаром история не кажется странной? Его дисквалифицировали на четыре года, а ученики выступают здесь.

— Кажется. Мне понравилось, как Маша Ласицкене сказала про Коулмена с Гэтлином. Ради чего борьба с допингом, если они здесь на пьедестале? И почему все спортсмены, которые нас топили, сейчас молчат?

Хорошо, что Маша это поняла. Но мы говорили об этом года три назад, когда все комиссии атлетов жестко нас топили. Зато, когда Эмме Кобурн здесь задали вопрос, она технично отфутболила человека. Сказала, что всегда поддерживает ИААФ. А вот про Россию говорить в свое время не стеснялась.

Но ведь если тренер признан виновным — логично подумать о его учениках. Он же не себе все эти дела ставил? Интересно получается: восемь человек в группе тренируется и семерых дисквалифицируют за одно и то же. А восьмой, Мо Фара, говорит, что Салазар ему просто ставил технику бега.

— Какие предложения?

— Надо, чтобы меры, которые применяются к России, распространялись на всех. Ненадежный человек — все, извиняй. (Владимир Иванов)

«Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно». Позиция Шубенкова

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