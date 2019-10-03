Вице-чемпион мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков дал откровенное интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал об условиях проживания в отеле.

— Вчера я больше переживал, когда вернулся в отель и обнаружил, что столовая закрыта, — cказал Шубенков. — Это вообще непорядок!

— Что же вы сделали?

— Спасла круглосуточная кофейня рядом. Кофе с бутерами — и спать. Так вот и отметили.

— То есть вы тоже недовольны гостиницей, где живете?

— Я вообще считаю, спортсменам пора организовать свой профсоюз. До чего мы докатились? Работаем в ночную смену, если у меня забег был хотя бы в 23:00, то у Ильи Шкуренева сегодня — вообще в пол-первого ночи. Приезжаешь со стадиона — еды нет. Мы на это не подписывались! Но если серьезно, организационные косяки тут постепенно решаются, главное — обратить внимание. Если в первые дни были проблемы с транспортом, сейчас уже стоит куча автобусов. Ужин сначала был до 22:30, сейчас сделали до двух ночи. Другое дело, что этого тоже мало. Надо сказать и все исправят.

— Только когда исправят, вы уже будете в Москве.

— Ничего страшного, пусть хоть Илюха поужинает! (Владимир Иванов)

«Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно». Позиция Шубенкова

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