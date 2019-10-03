Сергей Шубенков: «Перебежка финала? Я был бы готов!»

Вице-чемпион мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков дал откровенное интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал о том, как отнесся к протесту испанцев на итоги забега.

— Не спали из-за того, что испанцы подали протест на результаты финала?

— Что протест отклонен, я узнал уже утром. Меня очень умилило, кстати, решение, где говорится, что падения в барьерах — это нормальное явление. Ну да, к падениям Маклауда все уже привыкли, чего уж там. Испанцы, кстати, молодцы, скромно себя повели и просили для Ортеги только вторую бронзу. На золото, так и быть, не претендовали. Сейчас, кстати, ИААФ уделяет большое внимание теме, что «чистые» спортсмены из-за допингеров теряют бесценные мгновения. Не стоят на пьедестале, не слышат гимн. Но на самом деле, суть вообще не в этом. Самый кайф — это когда забег закончился и ты видишь результат. И этот момент уже не вернешь ни при каких раскладах: упал — не упал, дисквалифицировали — не дисквалифицировали...

— А если бы была перебежка финала?

— Ха-ха, а что, я был бы готов! Даже если бы Ортегу поставили одного, я бы к нему зайцем попросился. Серьезно, а вдруг я бы тоже быстрее пробежал? Денек передохнуть — и готов попробовать. (Владимир Иванов)

«Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно». Позиция Шубенкова

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