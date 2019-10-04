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Сергей Шубенков: «Неприятно, конечно, выступать без флага и гимна, но это формальность»

14:02

Призер чемпионата мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отметил, что выступать без флага и гимна России неприятно, но это формальность, с которой нужно мириться.

— Неприятно, конечно, выступать без флага и гимна, но это формальность, с которой мы сейчас должны мириться, — цитирует «РИА Новости» Шубенкова.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты могут выступать в соревнованиях только по индивидуальным допускам и в нейтральном статусе.

«Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно». Позиция Шубенкова

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191004/1559437526.html

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