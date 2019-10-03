Сергей Шубенков: «Не согласен с тем, что Шляхтин ничего не делает и во всем виновата федерация»

Вице-чемпион мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков дал откровенное интервью «СЭ», в котором в числе прочего прокомментировал работу ВФЛА.

— Весь сезон вы держали нейтралитет и воздерживались от высказываний по работе федерации. Хотя от вас этого ждали: Мария Ласицкене, например, ее остро критикует.

— Просто я очень много общаюсь со своим тренером и наблюдаю, как он себя ведет. Когда ты имеешь свое мнение, это прекрасно. Но когда ты его высказываешь, надо понимать, зачем ты это говоришь и кто может этим воспользоваться. У меня есть свое мнение, но набрасывать на вентилятор не хочу. Скажем, я не согласен с тем, что Шляхтин ничего не делает и во всем виновата федерация. Если посмотреть на критерии, которые нам выдвигает ИААФ, они постоянно меняются и многое там вообще не зависит от федерации. Как может федерация сделать так, чтобы заработало РУСАДА? (Владимир Иванов).

«Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно». Позиция Шубенкова

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