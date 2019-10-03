Сергей Шубенков: «Думаете, нам вернут флаг, будем радоваться, потирать ручки и все сразу станет хорошо?»

Вице-чемпион мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков дал откровенное интервью «СЭ», в котором в числе прочего прокомментировал возможное возвращение российским легкоатлетам национального флага.

— Что будет, когда нам вернут флаг?

— Вот это интересный момент. Думаете, будем радоваться, потирать ручки и все сразу станет хорошо? Расстрою: нет. Восстановление приобретает смысл только если оно не ради восстановления. Должно быть понимание, что делать дальше.

При этом, конечно, я надеюсь, что до конца года ситуация сдвинется. На мой взгляд, все готово. Ведь критерии выполнены. Остались только подвисшие вопросы. Но надо понимать, что информационная война идет. И через две, три или пять недель может всплыть что-то еще. Как это работает? В мае засекли отстраненного Казарина. По идее, горячий факт, журналисты должны сразу же его публиковать. Но они почему-то ждут до июня, до удобного момента. Неспроста же это все. (Владимир Иванов)

«Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно». Позиция Шубенкова

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