Сергей Шубенков: «Боязно ли за Токио-2020? А что я могу сделать? Уезжать уже поздно»

Вице-чемпион мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков дал откровенное интервью «СЭ», в котором в числе прочего прокомментировал возможный недопуск на Олимпийские Игры в Токио-2020.

— За Токио-2020 боязно?

— Нет опасений только по одной причине: а что я могу сделать? Уезжать приятно, но уже поздно. Маша Ласицкене порывается, но делать это тогда нужно было два года назад. Просто ехать, чтобы не сидеть на месте и создавать иллюзию действия? Ну, не знаю.

Я планирую просто тренироваться. Что всю жизнь и делал. (Владимир Иванов)

«Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно». Позиция Шубенкова

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