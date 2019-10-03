Сергей Клевцов: «Почему про Маклауда все молчат, как будто так и надо?»

Наставник Сергея Шубенкова Сергей Клевцов в интервью «СЭ» заявил, что ямайца Омара Маклауда нельзя допускать до сореванований.

— Падение Маклауда — это ему кара свыше за то, что до этого завалил Шубенкова и испортил ему полсезона?

— Я не начальник и не стремлюсь им быть, но подход ИААФ удивляет. Тому флажки оттуда будем считать, а тому — отсюда... Я считаю, Маклауд — социально опасный, его нельзя допускать до соревнований. Сегодня он испортил финал Ортеге, до этого угробил сезон Шубе. И на это все так спокойно смотрят, никто ему ничего не делает. Я вообще удивляюсь, он на «Бриллиантовой лиге» забегает на дорожку соперника и одной ногой, и двумя, а все закрывают глаза, как будто так и надо. Люди же на этом призовые деньги теряют. Почему перед ним такой пиетет? Пусть он тогда один что ли бегает, или в вольере каком-то, не знаю...

— Обратитесь с этим вопросом в комиссию спортсменов ИААФ, она же для этого и создана.

— Им вообще все равно, они там какие-то свои дела решают. (Наталья Марьянчик, Владимир Иванов)