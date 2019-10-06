Себастиан Коэ: «Спорт не отделим от политики»

Президент ИААФ Себастиан Коэ подвел итоги чемпионата мира в Дохе и ответил на вопрос о том, почему право проведения чемпионата мира получил именно Катар.

— Медали чемпионата мира выигрывали представители сорока стран, — напомнил Коэ. — Естественно, что имея столь глобальный вид спорта, мы не можем проводить соревнования в одних и тех же местах. Нам нужно расширять свои территории, но при этом мы не будем идти на компромиссы в плане качества стадионов и условий проведения. Что я думаю о политической ситуации? Вы знаете, спорт не отделим от политики. Другое дело, что нужно соблюдать баланс и не давать политическим процессам определять развитие спорта. Я сам в 1980 году принял участие в Московской Олимпиаде, потому что посчитал это правильным. Я верю, что спорт помогает пролить свет на множество вопросов, которые иначе еще долго оставались бы в тени. (Наталья Марьянчик)

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