Себастиан Коэ: «Атлеты на чемпионате мира должны были быть готовы к жаре»

Президент ИААФ Себастиан Коэ подвел итоги чемпионата мира в Дохе и ответил на вопрос о том, почему участникам марафонов и соревнований по спортивной ходьбе пришлось соревноваться в невыносимых условиях.

— Я был на этих соревнованиях и могу сказать, что условия проведения полностью соответствовали правилам ИААФ, — сказал Коэ. — Мы сделали все возможное, чтобы поддержать атлетов. Еще никогда у нас не было на трассе так много пунктов питания и медицинского персонала. И за время чемпионата не было ни одного серьезного случая, когда здоровью спортсмена был бы нанесен урон. Люди обращались за помощью, но все они быстро приходили в себя. Такое случается и на других соревнованиях. Мы рассылали национальным федерациям памятку, как готовиться к этим жарким условиям, и большинство топовых спортсменов выступили хорошо. Это показывает, что атлеты реально должны были быть готовы к этим условиям. (Наталья Марьянчик)

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