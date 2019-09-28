Сборная Норвегии потребовала у отеля чемпионата мира вернуть деньги за проживание

Сборная Норвегии по легкой атлетике намерена вернуть деньги за проживание в официальном отеле чемпионата мира в Дохе, поскольку из-за низкого качества предоставляемых услуг ей пришлось переселиться в другой отель.

— Могу подтвердить, что среди спортсменов отравившихся нет, — цитирует ТАСС лидера сборной Норвегии Эрленда Шлоквика. — Что касается возврата денег, то по этому вопросу у нас вчера была встреча. Ждем ответа.

Ранее на свой отель в Дохе также жаловалась двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.