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Сборная Норвегии потребовала у отеля чемпионата мира вернуть деньги за проживание

12:47
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Сборная Норвегии по легкой атлетике намерена вернуть деньги за проживание в официальном отеле чемпионата мира в Дохе, поскольку из-за низкого качества предоставляемых услуг ей пришлось переселиться в другой отель.

— Могу подтвердить, что среди спортсменов отравившихся нет, — цитирует ТАСС лидера сборной Норвегии Эрленда Шлоквика. — Что касается возврата денег, то по этому вопросу у нас вчера была встреча. Ждем ответа.

Ранее на свой отель в Дохе также жаловалась двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6940474

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