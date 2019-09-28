Сборная Норвегии не подтвердила факт отравления спортсменов

Сборная Норвегии по легкой атлетике не подтвердила факт отравления спортсменов на чемпионате мира в Катаре.

— В команде отравившихся нет, — цитирует ТАСС представителя норвежской команды.

— Мы переехали в другой отель. Номера были плохого качества, гигиена и воздух не подходили спортсменам, — сказал капитан сборной Норвегии Эрленд Шлоквик.

На плохое качество еды и грязь в номерах ранее пожаловалась двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене.