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Сборная Норвегии не подтвердила факт отравления спортсменов

10:38
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Сборная Норвегии по легкой атлетике не подтвердила факт отравления спортсменов на чемпионате мира в Катаре.

— В команде отравившихся нет, — цитирует ТАСС представителя норвежской команды.

— Мы переехали в другой отель. Номера были плохого качества, гигиена и воздух не подходили спортсменам, — сказал капитан сборной Норвегии Эрленд Шлоквик.

На плохое качество еды и грязь в номерах ранее пожаловалась двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6939249

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