Сборная Норвегии не подтвердила факт отравления спортсменов
10:38
Сборная Норвегии по легкой атлетике не подтвердила факт отравления спортсменов на чемпионате мира в Катаре.
— В команде отравившихся нет, — цитирует ТАСС представителя норвежской команды.
— Мы переехали в другой отель. Номера были плохого качества, гигиена и воздух не подходили спортсменам, — сказал капитан сборной Норвегии Эрленд Шлоквик.
На плохое качество еды и грязь в номерах ранее пожаловалась двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене.
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