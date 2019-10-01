Россиянка Вера Рудакова вышла в полуфинал чемпионата мира в беге на 400 м с барьерами. В квалификационном забеге спортсменка показала четвертый результат, пробежав дистанцию за 55,51.

Еще одна представительница России Валерия Андреева стала в забеге седьмой (56,79) и не пробилась в полуфинал.

Полуфинальные забеги пройдут 2 октября, финал — 4-го.

Россияне из-за дисквалификации ВФЛА вынуждены выступать под нейтральным флагом.