Российский штангист Гараев выиграл бронзу на чемпионате мира в весовой категории до 67 кг

Российский штангист Зулфат Гараев занял третье место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 67 кг.

Россиянин показал результат 315 кг (146 кг в рывке + 169 кг в толчке). 21-летний Гараев также стал обладателем малой золотой медали в рывке.

Чемпионом мира стал Достон Йокубов из Узбекистана, который поднял 324 кг (144+180), серебро завоевал представитель Колумбии Франсиско Москера (316 кг; 137+179).

Турнир по легкой атлетике проходит в Ташкенте и завершится 17 декабря. В рамках чемпионата мира будут разыграны 20 комплектов наград.