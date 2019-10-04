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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Россия вышла на пятое место в медальном зачете ЧМ-2019. Лидирует США

4 октября 2019, 23:09

Сборная России вышла на пятое место в медальном зачете чемпионата мира по легкой атлетике-2019. На счету россиян 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Победы одержали Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Серебро — у Михаила Акименко (прыжки в высоту) и Сергея Шубенкова (110 м с барьерами), бронза — у Ильи Иванюка (прыжки в высоту).

Лидирует в медальном зачете сборная США — 9 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых медали. В тройку лидеров входят Китай (3-3-3) и Кения (3-0-2).

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