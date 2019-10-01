Путин поздравил Ласицкене с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира в Дохе.

— Вы вновь ярко продемонстрировали впечатляющий спортивный, победный потенциал, мастерство и сильный характер, — говорится на официальном сайте президента. — Покорив заданную высоту, по праву стали обладательницей золотой медали, реализовали заветную мечту — заслужили звание трёхкратной чемпионки мира. И, конечно, Ваш успех — это отличный подарок для нашей сборной, тренеров и наставников, многочисленных болельщиков.

30 сентября Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.