Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Путин поздравил Ласицкене с победой на чемпионате мира

20:57
Теги:

Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира в Дохе.

— Вы вновь ярко продемонстрировали впечатляющий спортивный, победный потенциал, мастерство и сильный характер, — говорится на официальном сайте президента. — Покорив заданную высоту, по праву стали обладательницей золотой медали, реализовали заветную мечту — заслужили звание трёхкратной чемпионки мира. И, конечно, Ваш успех — это отличный подарок для нашей сборной, тренеров и наставников, многочисленных болельщиков.

30 сентября Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Прямой эфир
Прямой эфир