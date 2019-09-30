Полина Миллер считает, что ЧМ-2019 проходит в непригодной для жизни стране

Российская бегунья Полина Миллер недовольна условиями чемпионата мира-2019, проходящего в Катаре. Легкоатлетка жалуется на жару, сильную работу кондиционеров и высокую влажость.

— В Катаре все очень интересно и очень необычно. Кажется, что страна не совсем пригодна для жизни людей, потому что слишком жарко, — цитирует ТАСС Миллер. — На стадионе было очень тяжело дышать, поскольку очень высокая влажность. При этом Доха — очень необычный и красивый город.

Да, кондиционеры на стадионе ощущаются, но это не очень хорошо, когда ты из жары переходишь в прохладу. Но не думаю, что это сказалось на моем выступлении. Скорее, главная причина — усталость.