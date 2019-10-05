Омар Маклауд: «На ЧМ я выиграл золотые медали в других вещах»

Ямайский бегун Омар Маклауд считает, что добился очень важных успехов на чемпионате мира-2019, несмотря на непопадание в призы. Чемпион-2017 в беге на 110 м с барьерами в этом году дошел до финала, где показал только девятый результат.

«Прошедшие несколько дней я все обдумывал... Тяжелая работа, жертвы, риски, упорство и так далее почти оправдались, потому что я был очень близок к тому, чтобы защитить титул... Пока я не осознал, что в Дохе выиграл намного больше золота в других вещах, за которые я благодарен и которые оправдали себя.

За прошедший год я стал сильнее и мудрее, нашел отличного тренера и лучших в мире партнеров, отличного массажиста и среду, которую беспрестанно искал годами. Это все золотые медали для меня. Но честно, самая большая золотая медаль, с которой я ушел с этого чемпионата — факт, что, стоя в среду вечером в 11 часов на четвертойой дорожке в финале, в моих мыслях не было сомнений, что я лучший барьерист мира и что я пришел сюда готовым, уверенным и в лучшей за всю карьеру форме. 2 месяца назад я и вправду не мог подумать, что хотя бы доберусь до финала.

Я горжусь тем, как я соревновался, теми бесстрашием и свершениями, что я продемонстрировал.

Я также уезжаю из Дохи невредимым, зная, что моя карьера в хороших руках и что я вернусь еще сильнее, чем раньше. Поздравляю всех финалистов, которые достойно представили себя и свои страны.

Маленький совет остальным атлетам: не бойтесь выходить из зоны комфорта и рисковать насколько это необходимо для карьеры и счастья. Позаботьтесь о том, чтобы быть в лучшей ситуации, чтобы быть лучшей версией себя, всегда! Другими словами, не сидите на месте!" - написал Маклеод в Instagram.