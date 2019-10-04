Кениец Конселус Кипруто стал чемпионом мира в беге на 3000 м с препятствиями. 24-летний легкоатлет завоевал второе золото ЧМ подряд. Также на его счету золото Рио-2016.

Серебро взял эфиоп Ламеча Гирма, бронзу — Суфьян Эльбаккали из Марокко.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

3000 м с/п

Финал

1. Конселус Кипруто (Кения) — 8.01,35

2. Ламеча Гирма (Эфиопия) — 8.01,36

3. Суфьян Эльбаккали (Марокко) — 8.03,76

4. Гетнет Вейл (Эфиопия) — 8.05,21

5. Джилали Бедрани (Франция) — 8.05,23

6. Бенджамин Киген (Кения) — 8.06,95