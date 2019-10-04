Олимпийский чемпион Кипруто — чемпион мира в стипль-чезе
22:04
Кениец Конселус Кипруто стал чемпионом мира в беге на 3000 м с препятствиями. 24-летний легкоатлет завоевал второе золото ЧМ подряд. Также на его счету золото Рио-2016.
Серебро взял эфиоп Ламеча Гирма, бронзу — Суфьян Эльбаккали из Марокко.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
3000 м с/п
Финал
1. Конселус Кипруто (Кения) — 8.01,35
2. Ламеча Гирма (Эфиопия) — 8.01,36
3. Суфьян Эльбаккали (Марокко) — 8.03,76
4. Гетнет Вейл (Эфиопия) — 8.05,21
5. Джилали Бедрани (Франция) — 8.05,23
6. Бенджамин Киген (Кения) — 8.06,95
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