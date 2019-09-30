Норвежец Карстен Вархольм завоевал золото чемпионата мира на дистанции 400 м с барьерами. Серебро взял Рэй Бенжамин из США, бронзу — Абдеррахман Самба из Катара.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

400 м с/б

Финал

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 47,42

2. Рэй Бенжамин (США) — 47,66

3. Абдеррахман Самба (Катар) — 48,03

4. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские Острова) — 48,10

5. Тиджей Холмс (США) — 48,20

6. Ясмани Копельо (Турция) — 48,25

7. Алисон Дос Сантос (Бразилия) — 48,28

8. Абдельмалик Лаулу (Алжир) — 49,46