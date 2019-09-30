Норвежец Вархольм — чемпионка мира на 400 м с барьерами
23:01
Норвежец Карстен Вархольм завоевал золото чемпионата мира на дистанции 400 м с барьерами. Серебро взял Рэй Бенжамин из США, бронзу — Абдеррахман Самба из Катара.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
400 м с/б
Финал
1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 47,42
2. Рэй Бенжамин (США) — 47,66
3. Абдеррахман Самба (Катар) — 48,03
4. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские Острова) — 48,10
5. Тиджей Холмс (США) — 48,20
6. Ясмани Копельо (Турция) — 48,25
7. Алисон Дос Сантос (Бразилия) — 48,28
8. Абдельмалик Лаулу (Алжир) — 49,46
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