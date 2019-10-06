Ниа Эйли выиграла 100-метровку с барьерами и принесла США 12-е золото ЧМ
21:13
Американка Ниа Эйли завоевала золото ЧМ-2019 в беге на 100 м с барьерами. Серебряный призер Олипиады-2016 принесла США 12-е золото чемпионата мира. Американцы досрочно выиграли медальный зачет.
Серебро взяла соотечественника Эйли Кендра Харрисон, бронзу — Дэниэль Уильямс из Ямайки.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Женщины
100 м с/б
Финал
1. Ниа Эйли (США) — 12,34
2. Кендра Харрисон (США) — 12,46
3. Дэниэль Уильямс (Ямайка) — 12,47
4. Тори Амусан (Нигерия) — 12,49
5. Андреа Варгас (Коста-Рика) — 12,64
6. Надин Виссер (Голландия) — 12,66
7. Джаник Браун (Ямайка) — 12,88