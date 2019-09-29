На чемпионате мира прошла первая смешанная эстафета. Это было необычно
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе прошел первый в истории финал в смешанной эстафете. Победу одержала сборная США, установив новый мировой рекорд.
Отметим, что в этом виде программы в эстафете принимают участие по двое мужчин и женщин в каждой команде. Сборная Польши так составила заявку, что, когда у соперников на этап вышли женщины, то у них бежал мужчина.
Правда, на последнем этапе за поляков бежала женщина и она упустила первое место, так как его обогнали спортсмены из других стран.
В 2020 году смешанная эстафета 4 по 400 м будет представлена на Олимпийских играх.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Смешанная стафета 4х400 м
Финал
1. США (Уилберт Лондон, Эллисон Феликс, Кортни Около, Майкл Черри) — 3.09,34
2. Ямайка — 3.11,78
3. Бахрейн — 3.11,82
4. Великобритания — 3.12,27
5. Польша (Виктор Сувара, Рафал Омелько, Ига Баумгарт, Юстина Свети) — 3.12,33
6. Бельгия — 3.14,22