На чемпионате мира прошла первая смешанная эстафета. Это было необычно

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе прошел первый в истории финал в смешанной эстафете. Победу одержала сборная США, установив новый мировой рекорд.

Отметим, что в этом виде программы в эстафете принимают участие по двое мужчин и женщин в каждой команде. Сборная Польши так составила заявку, что, когда у соперников на этап вышли женщины, то у них бежал мужчина.

Правда, на последнем этапе за поляков бежала женщина и она упустила первое место, так как его обогнали спортсмены из других стран.

В 2020 году смешанная эстафета 4 по 400 м будет представлена на Олимпийских играх.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Смешанная стафета 4х400 м

Финал

1. США (Уилберт Лондон, Эллисон Феликс, Кортни Около, Майкл Черри) — 3.09,34

2. Ямайка — 3.11,78

3. Бахрейн — 3.11,82

4. Великобритания — 3.12,27

5. Польша (Виктор Сувара, Рафал Омелько, Ига Баумгарт, Юстина Свети) — 3.12,33

6. Бельгия — 3.14,22