Российский легкоатлет Михаил Акименко, ставший серебряным призером чемпионата мира в прыжках в высоту, высказался по поводу ситуации с борьбой с допингом в мировой легкой атлетике. По его словам, дисквалификация российского прыгуна Данила Лысенко слишком жестока.

— Даня Лысенко — мой очень хороший друг. Мы близко общаемся с 2014 года. Периодически поддерживаю его со всей этой ситуацией, — сказал Акименко. — Загубили очень талантливого парня. Он мог бы сейчас прыгать по мировому рекорду. Может, еще сможет. Сейчас он в ожидании. Даня получил дисквал из-за своей глупости. Он молодой парень. Ну, дали бы ему год за эти пропуски. Но год уже прошел, а все до сих пор молчат. Это странно. Почему нет открытости?

Вот Коулмана оправдали за те же три флажка — это очень странно. Россию сразу губят, а Америка всегда находит какие-то ходы. Если мы боремся с допингом, давайте делать это в открытую, а не так как сейчас. Мы даже не можем заснять на телефон, как запечатывают пробу. Я хочу, чтобы по каждому спортсмену была полная информация: сколько проб и когда он сдавал, если есть терапевтическое исключение — остальные должны об этом знать. Тогда все будет ясно и понятно.

«Россию сразу губят, а Америка всегда находит какие-то ходы». В российском спорте — новая звезда

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