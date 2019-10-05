Михаил Акименко: «Если честно, я уже не ожидал допуска на чемпионат мира»

Российский легкоатлет Михаил Акименко признался, что не ожидал выступить на чемпионате мира в Дохе. В прыжках в высоту с результатом 2,35 м Акименко стал вторым, уступив катарцу Баршиму (2,37).

— Если честно, я уже не ожидал допуска, — сказал Акименко. — Настраивался ехать на море, отдыхать. Тренировался в легком режиме. И бах — 10 сентября мне дают разрешение выступать на международных стартах. Понял, что это шанс.

От Баршима такой прыти не ожидал. Не думал, что после травмы он так выскочит. Когда Мутаз взял 2,37 были мысль: «Нужно и мне прыгать. Я просто должен сделать все правильно по технике — так, как говорил Евгений Загорулько». Но, видимо, сделал неправильно. Был бы тренер здесь, я бы мог прыгать выше. В дуге я слишком сильно лез плечами вперед. Евгений Петрович бы вовремя подсказал.

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