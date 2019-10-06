Метатель копья Петерс принес Гренаде первое золото ЧМ
21:27
Представитель Гренады Андерсон Петерс выиграл чемпионат мира в метании копья. Он принес стране первое золото ЧМ-2019.
Вторым стал эстонец Магнус Кирт, третьим — Йоханнес Феттер из Германии.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Копье
Финал
1. Андерсон Петерс (Гренада) — 86,89
2. Магнус Кирт (Эстония) — 86,21
3. Йоханнес Феттер (Германия) — 85,37
4. Ласси Этелятало (Финляндия) — 82,49
5. Якуб Вадлейх (Чехия) — 82,19
6. Юлиан Вебер (Германия) — 81,26