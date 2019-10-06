Метатель копья Петерс принес Гренаде первое золото ЧМ

Представитель Гренады Андерсон Петерс выиграл чемпионат мира в метании копья. Он принес стране первое золото ЧМ-2019.

Вторым стал эстонец Магнус Кирт, третьим — Йоханнес Феттер из Германии.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Копье

Финал

1. Андерсон Петерс (Гренада) — 86,89

2. Магнус Кирт (Эстония) — 86,21

3. Йоханнес Феттер (Германия) — 85,37

4. Ласси Этелятало (Финляндия) — 82,49

5. Якуб Вадлейх (Чехия) — 82,19

6. Юлиан Вебер (Германия) — 81,26