Мария Ласицкене: «Удерживать чемпионство сложнее»

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене призналась, что с каждым чемпионатом мира сложнее выступать. В Дохе россиянка выиграла свой третий подряд чемпионат мира и побила рекорд в своей дисциплине по победам на летнем первенстве планеты.

— Удерживать чемпионство сложнее, — цитируют «Известия» Ласицкене. — На первый чемпионат мира в 2015 году я ехала, когда никто, наверное, даже не ставил на меня. Я прыгала и прыгала в свое удовольствие. Хотела победить, добиться этого было очень круто. Второй чемпионат мира — это прессинг с нейтральным статусом, когда было непонятно, в какой форме выступать, можно ли резиночку определенного цвета привязать. Сейчас было еще тяжелее, потому что очень много разговоров и давления.