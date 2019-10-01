Ласицкене раскритиковала ИААФ за допуск на ЧМ американского спринтера Коулмана

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене жестко раскритиковала международную федерацию (ИААФ) за то, что американскому спринтеру Кристиану Коулману разрешили выступать на чемпионате мира. Коулман выиграл золото на стометровке, опередив соотечественника Джастина Гэтлина. Легкоатлету грозила дисквалификация за пропуск трех допинг-тестов, но он был оправдан.

— Когда узнала, что его оправдали, у меня челюсть до пола отвисла, — сказала Ласицкене. — Потом услышала, как на это отреагировал Коэ (президент ИААФ. — Прим. «СЭ») — и отвисла еще ниже. Я задумалась: «А за что мы боремся, ребята? К чему идем»? Человек пропускал допинг-тесты, чего сам не скрывает. Он не предоставил себя для сдачи допинг-теста. А теперь он — чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы смеетесь?

До сих пор, когда слышу эту фамилию, у меня челюсть отвисает — и долго не возвращается. Зачем тогда вся эта борьба? Где комиссии спортсменов, которые мгновенно собирались и подписывали письма о том, что РУСАДА нельзя восстанавливать? Спортсмены, где вы сейчас? Нужно ведь защищать своих собратьев. Я вот в его честности не уверена, это факт.

— Никто не уверен, но по правилам он чист.

— По лазейке, которую нашли его адвокаты. Так почему не сделали, чтобы этой лазейки вообще не было? О чем сейчас думает молодое поколение? Для кого-то ведь он станет человеком-вау.

— Кто-то рос на Гэтлине, кто-то на Коулмане.

— Да, два друга, которые стояли на одном пьедестале и улыбались друг другу. Все у них классно и круто. Мы говорим про борьбу с допингом и одновременно награждаем их. (Владимир Иванов, Наталья Марьянчик)