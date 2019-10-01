Марии Ласицкене все тяжелее даются победы под нейтральным флагом

Россиянка Мария Ласицкене прокомментировала свою победу в прыжках в высоту на чемпионате мира-2019. Из-за дисквалификации ВФЛА россияне с 2017 года выступают в международных стартах под нейтральным флагом.

— Дежурный вопрос: как вам отмечать победу в нейтральном статусе, без флага?

— Уже надоело, и с каждым разом эта ситуация дается все сложнее. Потому что ты смотришь на трибуны, а там сразу понятно, кто за кого болеет. Зрители в национальной форме, с флагами своей страны. Это все ужасно действует на нервы. Поэтому сегодня я закрывалась, как могла.

— Между попытками вы постоянно были в бейсболке и в капюшоне. Зачем такая изоляция?

— На стадионе стоял дикий гул, потому что эфиопы поддерживали своих стайеров. Это круто, это нужно легкой атлетике, но лично мне они мешали сконцентрироваться на своих мыслях. О чем я думала? Прокручивала в голове установки на прыжок, настраивалась, что сейчас каждая попытка на вес золота.

— Вы вошли в историю как единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Как ощущения?

— Правда? Офигеть! Я даже боялась об этом мечтать, хотя где-то в глубине души думала и надеялась. Эти мысли очень отвлекали, потому что чем больше давления и внимания, тем тяжелее с этим справляться. Моя победа — это заслуга моего тренера. Он говорил так: если хочешь бояться, бойся, но знай, что все будет хорошо. (Наталья Марьянчик)