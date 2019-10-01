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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Ли Барбер стала чемпионкой мира по метанию копья

1 октября 2019, 22:41

Австралийка Келси Ли Барбер завоевала золото в метании копья на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар). Ее показатель составил 66,56 метров.

Второе место заняла китаянка Лю Шиин (65,88 метров), третье — ее соотечественница Лю Хуэйхуэй — 65,49 метров.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Женщины

Копье

Финал

1. Келси Ли Барбер (Австралия) — 66,56

2. Лю Шиин (Китай) — 65,88

3. Лю Хуэйхуэй (Китай) — 65,49

4. Кристин Хуссонг (Германия) — 65,21

5. Кара Уингер (США) — 63,23

6. Татьяна Холодович (Белоруссия) — 62,54

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