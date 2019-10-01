Ли Барбер стала чемпионкой мира по метанию копья

Австралийка Келси Ли Барбер завоевала золото в метании копья на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар). Ее показатель составил 66,56 метров.

Второе место заняла китаянка Лю Шиин (65,88 метров), третье — ее соотечественница Лю Хуэйхуэй — 65,49 метров.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Женщины

Копье

Финал

1. Келси Ли Барбер (Австралия) — 66,56

2. Лю Шиин (Китай) — 65,88

3. Лю Хуэйхуэй (Китай) — 65,49

4. Кристин Хуссонг (Германия) — 65,21

? for the Green and Gold!! ??@thatjavelingirl wins the javelin in a final round effort 66.56m!!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/lgghO64u72 — IAAF (@iaaforg) October 1, 2019

5. Кара Уингер (США) — 63,23

6. Татьяна Холодович (Белоруссия) — 62,54