Ли Барбер стала чемпионкой мира по метанию копья
1 октября 2019, 22:41
Австралийка Келси Ли Барбер завоевала золото в метании копья на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар). Ее показатель составил 66,56 метров.
Второе место заняла китаянка Лю Шиин (65,88 метров), третье — ее соотечественница Лю Хуэйхуэй — 65,49 метров.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Женщины
Копье
Финал
1. Келси Ли Барбер (Австралия) — 66,56
2. Лю Шиин (Китай) — 65,88
3. Лю Хуэйхуэй (Китай) — 65,49
4. Кристин Хуссонг (Германия) — 65,21
? for the Green and Gold!! ??@thatjavelingirl wins the javelin in a final round effort 66.56m!!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/lgghO64u72— IAAF (@iaaforg) October 1, 2019
5. Кара Уингер (США) — 63,23
6. Татьяна Холодович (Белоруссия) — 62,54
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...