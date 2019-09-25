Легкоатлеты на ЧМ жалуются на жару на улице и холод в столовой

Представитель российских спортсменов на чемпионате мира-2019 в Дохе Елена Орлова рассказала, что атлеты вынуждены заниматься в непростых условиях. Первые российские легкоатлеты прилетят в Доху в среду вечером, старт чемпионату мира будет дан 27 сентября. Согласно прогнозу погоды, дневная температура в Дохе в ближайшие дни не будет опускаться ниже 37 градусов, при этом сохранится высокая влажность.

— Похожие условия были на последней Универсиаде в Неаполе, — цитирует ТАСС Орлову. — Там тоже было 38-40 градусов, стопроцентная влажность и без ветра. Было чуть полегче, чем здесь, но все равно спортсмены падали в обморок прямо на арене. Здесь стадион с кондиционером, но на тренировочных площадках повторение таких историй возможно.

Я не представлю, как можно тренироваться в подобных условиях. Вчера я встретила Рамиля Гулиева, он рассказал, что просто не смог работать на тренировочной арене. И это говорит человек, который представляет Турцию.

В столовой очень холодно, просто безумно, что, видимо, позволяет продуктам не портиться. Люди в итоге приходят туда в теплых вещах, при том, что здание столовой стоит отдельно от корпусов отеля и идти в него приходится по улице.