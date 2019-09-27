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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Ласицкене вышла в финал чемпионата мира

20:32
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Россиянка Мария Ласицкене выполнила квалификационный норматив для участия в финале чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту. 26-летняя россиянка преодолела высоту 1,94 м.

Помимо Ласицкене в финале выступят еще 11 спортсменок. Финал в данном виде программы состоится 30 сентября.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), чемпионкой Европы (2018), двукратной чемпионкой мира (2014, 2018) и Европы в помещении (2015, 2019).

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