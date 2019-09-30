Мария Ласицкене завоевала золото чемпионата мира-2019 в прыжках в высоту. Для россиянки это третье золото ЧМ подряд. Ранее она побеждала на чемпионатах мира в 2015 году в Пекине и в 2017 году — в Лондоне.

Для России это вторая медаль на турнире в Дохе. Ранее золото взяла Анжелика Сидорова в прыжках с шестом.

Россияне из-за дисквалификации ВФЛА выступают на чемпионате мира-2019 в нейтральном статусе.

Серебро в прыжках в высоту взяла украинка Ярослава Могучих, бронзу — американка Вашти Каннингем.

Могучих установила мировой рекорд для атлетов до 20 лет, преодолев планку на 2,04. После этого она отказалась продолжать борьбу, а Ласицкене продолжает выступления. Россиянка подняла планку сразу на 2,08, однако с первой попытки не смогла ее взять. Ее личный рекорд — 2,06, мировой рекорд принадлежит болгарке Стефке Костадиновой — 2,09.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Женщины

Высота

Финал

1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,04

2. Ярослава Могучих (Украина) — 2,04

3. Вашти Каннингем (США) — 2,00

4. Юлия Левченко (Украина) — 2,00

5. Камила Лицвинко (Польша) — 1,98

6. Карина Демидик (Белоруссия) — 1,96