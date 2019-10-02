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Ласицкене рассказала о выступлении без флага и гимна

2 октября 2019, 23:00
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Мария Ласицкене в среду вечером прилетела в Москву из Дохи после победы на чемпионате мира. Россиянка стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

— Как никого из соперниц нет рядом? Они все рядом, расслабляться нельзя, — сказала Ласицкене журналистам в аэропорту Домодедово. — И этот старт только прибавляет ответственности, больше мандража. Поэтому работать нужно еще больше. Эта приставка «единственная» может расслаблять. Я только в дороге сейчас веселая и счастливая, наслаждаюсь всеми поздравлениями, но понимаю, что должна вернуться, чтобы поддерживать этот статус.

Также она снова высказалась о выступлении в нейтральном статусе без флага и гимна России из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики с 2015 года.

— К этому нельзя привыкнуть, это неприятно. Но это не собьет нас с пути. Я знаю, что нами гордятся, что весь мир в курсе, что мы россияне, и это нас не остановит, — сказала Ласицкене.

При встрече в аэропорту спортсменке вручили телеграммы с поздравлениями от президента России Владимира Путина и министра спорта РФ Павла Колобкова. (РИА «Новости»)

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/

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