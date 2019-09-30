Ласицкене после победы на ЧМ не смогла взять планку на 2,08
22:37
Россиянка Мария Ласицкене завершила выступления на чемпионате мира-2019. Прыгунья в высоту завоевала третье золото чемпионатов мира подряд. Она с первой попытки преодолела все планки вплоть до 2,04.
После того, как попытки завершила ее последняя соперница — украинка Ярослава Могучих, Ласицкене пропустила высоту 2,06 и сразу установила планку на 2,08. Все три попытки для нее закончились неудачей.
Личный рекорд Ласицкене — 2,06, мировой рекорд принадлежит болгарке Стефке Костадиновой — 2,09.