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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Ласицкене после победы на ЧМ не смогла взять планку на 2,08

22:37

Россиянка Мария Ласицкене завершила выступления на чемпионате мира-2019. Прыгунья в высоту завоевала третье золото чемпионатов мира подряд. Она с первой попытки преодолела все планки вплоть до 2,04.

После того, как попытки завершила ее последняя соперница — украинка Ярослава Могучих, Ласицкене пропустила высоту 2,06 и сразу установила планку на 2,08. Все три попытки для нее закончились неудачей.

Личный рекорд Ласицкене — 2,06, мировой рекорд принадлежит болгарке Стефке Костадиновой — 2,09.

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