Ласицкене недовольна отелем на чемпионате мира

Чемпионка мира Мария Ласицкене рассказала о том, как прошла квалификацию в Дохе, где она преодолела 1,94 метра.

— Как у вас настроение после квалификации?

— Задачу выполнила, впереди два дня отдыха, так что все нормально. Осечку на 1,89 метра лучше забыть и даже не анализировать. Может, это был правильный момент, чтобы я включилась. Потому что по ходу соревнований было очень много перерывов, я постоянно чего-то ждала, и нужно было как-то проснуться.

— Вы жаловались на условия проживания. Что не так с отелем, где живет команда?

— Я вообще-то не капризная, и согласна, что бывало и похуже. Кровать есть, ванная и туалет в номере, что еще надо? Но например, шторы в номере такие грязные, что на них страшно смотреть. А фильтр для кондиционера пыльный, и в номере пахнет то ли сигаретами, то ли просто пылью. Еда абсолютно бесвкусная, я немного попробовала картошку и было ощущение, как будто она с землей. В первый день мы полтора часа искали свой номер, потому что туда идет далеко не каждый лифт. Ну, и так далее... Может, я была слишком оптимистично настроена на Доху, не знаю.

— Варианта сменить отель не было?

— Нет, номер мы уже однажды поменяли, и хватит.

— Жара и влажность как-то мешают?

— Я была к этому готова. На стадионе очень даже терпимо, опасны только переходы, когда ты из кондиционированного помещения попадаешь на улицу. Стараюсь быть очень внимательной и надевать теплые вещи. Например, в столовую хожу в куртке.

— К нейтральному статусу вы уже привыкли?

— Нет, к этому невозможно привыкнуть. Мне хочется выступать в национальной форме и видеть напротив своей фамилии не аббревиатуру ИААФ. Но подчеркну, что если наступит кризисный момент с РУСАДА, я собираюсь уехать заграницу именно тренироваться, а не менять гражданство. Вполне возможно, что такое случится, а пропускать вторую Олимпиаду я не хочу.

— Куда именно вы собираетесь?

— В Европу. Но давайте все-таки надеяться на лучшее, что это не понадобится. (Наталья Марьянчик)