Коулман, Гэтлин, Роджерс и Лайлз принесли США золото ЧМ в эстафете

Сборная США выиграла золото чемпионата мира в эстафете 4x100 м. Победу американцам принесли Кристиан Коулман, Джастин Гэтлин, Майкл Роджерс и Ноа Лайлз.

Для Коулмана и Лайлза это второе золото ЧМ-2019, ранее они первенствовали на дистанциях 100 и 200 м соответственно. Гэтлин стал четырехкратным чемпионом мира — на его счету два золота ЧМ-2005 и победа на 100-метровке на ЧМ-2017. Роджерс же впервые в карьере стал чемпионом мира.

Серебро взяла Великобритания, бронзу — Япония. Британцы установили европейский рекорд, японцы — азиатский.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4х100 м

Финал

1. США (Кристиан Коулман, Джастин Гэтлин, Майкл Роджерс, Ноа Лайлз) — 37,10

2. Великобритания (Адам Джемили, Зарнел Хьюз, Ричард Килти, Нетанель Митчелл-Блэйк) — 37,36

3. Япония (Шухей Тада, Кирара Шираиши, Йошихиде Кирью, Абдул Хаким Сани Браун) — 37,43

4. Бразилия — 37,72

5. ЮАР — 37,73

6. Китай — 38,07