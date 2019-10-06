Президент ИААФ Себастьян Коэ прокомментировал допинговую дисквалификацию американского тренера Альберто Салазара, ученица которого Сиффан Хасан выиграла два золота на чемпионате мира.

— У нас есть дисциплинарный отдел (Athletics Integrity Unit), который с большим интересом относится к этой теме, — сказал Коэ. — По ходу чемпионата мира, нашей главной задачей было разорвать контакт спортсменов с дисквалифицированным тренером. Поэтому Салазар сразу же покинул Доху. В остальном будет разбираться AIU, они полностью независимы. Что касается Хасан, конечно, когда ты выигрываешь с таким высоким результатом это неизбежно вызывает подозрения. AIU проводит тысячи тестов, они досконально во всем разберутся. Но нельзя говорить о чем-то просто так, людям стоит больше доверять. (Наталья Марьянчик)