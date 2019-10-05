Вице-чемпионка мира в прыжках в длину-2017 Дарья Клишина рассказала, в каком случае будет считать свою карьеру успешной. Она отметила, что Олимпиада — главный старт четырехлетия.

— Легкая атлетика в стране сейчас в каком положении?

— В самом тяжелом. Вся эта ситуация накладывает отпечаток. Иначе и быть не может. Я понимаю родителей, которые не хотят приводить своего ребенка в легкую атлетику. Что они слышат? Скандалы, скандалы, скандалы. Страшно. Лучше плавание, хоккей, футбол, теннис или еще куда-то. Это глобальная проблема. Приток детей — минимальный.

— Вы выступали на чемпионате России. Уровень удивил? Такое ощущение, что кроме вас и Лены Соколовой в стране нет прыгуний.

— А их и нет. К сожалению. Ситуация очень печальная. У России в длине всегда были результаты, медали, рекорды, а теперь все летит в пропасть. Хотелось бы видеть подрастающее поколение, конкуренцию. Средний уровень — очень низкий.

— Готовы тянуть на себе лямку, пока не появится кто-то еще?

— Да. В моем понимании — это Токио-2020 и еще пара лет. Париж-2024 пока не планируется. Но вот следующий чемпионат мира — да. Он пройдет в Юджине. Это очень удобно.

— Здесь, в Дохе, вы бы как могли выступить?

— Про первое место говорить тяжело — Малайка Михамбо весь сезон прыгает за 7 м. Она — лидер. А вот за второе-третье место могла бы железно побороться, потому что весь остальной уровень — низкий.

Я, кстати, уже заметила, что, когда уровень прыжков падает — у тебя вдруг тоже что-то случается. А когда высокий и нужно бороться — вытаскиваешь себя. Халява в нашем деле не предусматривается.

— Олимпийская медаль является лакмусовой бумажкой успешности карьеры?

— Безусловно. Это, например, в теннисе другая история. А у нас Олимпиада — главный старт четырехлетия. По-настоящему успешной свою карьеру я буду считать, если в Токио все получится. (Наталья Марьянчик)

«Американцы — молодцы. Они спасли Коулману золотую медаль». Мнение Клишиной