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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Кенийка Чепнгетич выиграла марафон на чемпионате мира, Трофимова — 22-я

02:48

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыгран первый комплект медалей. В марафоне победу с результатом 2:32:43 одержала кенийка Рут Чепнгетич. Второй стала представительница Бахрейна Роуз Челимо, отставшая на 63 секунды. Третья — Хелалиа Йоханесс из Намибии.

Россиянка Сардана Трофимова показала 22-й результат. Она отстала от победительницы на 20 минут и 3 секунды.

Бенефис Ласицкене, Россия без флага и мировые рекорды. Почему надо смотреть чемпионат мира в Дохе

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