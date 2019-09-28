На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыгран первый комплект медалей. В марафоне победу с результатом 2:32:43 одержала кенийка Рут Чепнгетич. Второй стала представительница Бахрейна Роуз Челимо, отставшая на 63 секунды. Третья — Хелалиа Йоханесс из Намибии.

Россиянка Сардана Трофимова показала 22-й результат. Она отстала от победительницы на 20 минут и 3 секунды.

Бенефис Ласицкене, Россия без флага и мировые рекорды. Почему надо смотреть чемпионат мира в Дохе