Кениец Конселус Кипруто завоевал золото чемпионата мира-2019 на дистанции 3000 м с препятствиями. Для него это вторая победа на чемпионатах мира подряд — два года назад он первенствовал в Лондоне.

Кения стала первой страной, чьи атлеты выигрывали в одной дисциплине семь чемпионатов мира подряд. В 2015-м году победу одержал Эзекиэль Кембой, при этом весь пьедестал тогда был кенийским. Вторым стал Конселус Кипруто, а тройку замкнул его однофамилец Бримин Кипруто.

В 2013 году на ЧМ в Москве победу также одержал Кимбой, как и в 2011 и 2009 году.

В 2007-м первенствовал Бримин Кипруто, а за два года до этого последний раз победил не кениец. Золото выиграл Саиф Саид Шахин из Катара, а Эзекиэль Кембой стал вторым.