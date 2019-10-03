Исинбаева поздравила Шубенкова с серебром чемпионата мира

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева опубликовала в Instagram пост, в котором эмоционально поздравила Сергея Шубенкова с серебряной медалью чемпионата мира, которая стала для него четвертой наградой подряд на мировых первенствах.

— Первая мужская серебряная медаль чемпионата мира в Дохе, у нашего героя, прославленного барьериста Сергея Шубенкова, — написала Исинбаева. — Достойная победа над собой и обстоятельствами! — Искренне поздравлю тебя, твоего тренера и твою спортивную семью с прекрасным достижением! В олимпийский год желаю тебе и личного рекорда!

Шубенков стал вице-чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами.

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