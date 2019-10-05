Илья Иванюк: «Все стали брать 2,35 м, и я понял, что если хочу попасть на пьедестал, нужно прыгать новые для меня высоты»

Российский легкоатлет Илья Иванюк рассказал о выступлении на чемпионате мира в Дохе. Он завоевал бронзу в прыжках в высоту (2,35), серебряным призером стал другой россиянин Михаил Акименко (2,35), а победу одержал катарский прыгун Мутаз-Иса Баршим (2,37).

— Стадион впервые на этом чемпионате мира был битком, и трибуны сумасшедше болели за Баршима. Это мешало или, наоборот, подстегивало?

— Меня больше подстегивали ребята, которые брали высоты одну за другой. Хотя прыгать при полных трибунах, конечно, гораздо приятней, чем при пустых, как в квалификации. Когда все стали друг за дружкой прыгать 2,33 м, а у меня оставалась одна попытка, я подумал: «Надо брать!» Стал молиться, есть же Бог на свете. А потом все стали брать 2,35 м, и я понял, что если хочу попасть на пьедестал, нужно прыгать новые для меня высоты. А я очень хотел туда попасть! Даже на 2,37 м в первых двух попытках думал, что для медали придется ее брать. А когда в третьей попытке расслабился, все получилось очень даже хорошо. Планочка шаталась и могла и устоять. (Наталья Марьянчик)

Ему говорили, что коротышки не летают. А теперь он — бронзовый призер чемпионата мира