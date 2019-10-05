Российский легкоатлет Илья Иванюк рассказал, каково ему выступать на чемпионате мира в нейтральном статусе. Накануне он стал бронзовым призером турнира в прыжках в высоту.

— Этот вопрос уже набил оскомину, но тем не менее: как вам выступается в нейтральном статусе?

— Иностранцы меня уже замучили этим вопросом! Ну, по факту получается, что мы сюда приехали как на обычный коммерческий старт. Выступаем в обычной форме, каждый сам за себя. Государство от нас ни медалей, ни чего-то еще не требует. Мы вроде команда, а официально — нет. Даже медаль с Мишей не знали толком, как отметить. Баршим бегал с флагом, я с номером, а Миша — с майкой. Хоть в яме для стипль-чеза искупались, освежились от этой жары. (Наталья Марьянчик)

Ему говорили, что коротышки не летают. А теперь он — бронзовый призер чемпионата мира