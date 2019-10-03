ИААФ отклонила протест сборной Испании на результат забега с участием Шубенкова

Сборная Испании подала протест на результат финального забега на 110 метров с барьерами на чемпионате мира, сообщает официальный сайт ИААФ.

Представитель Ямайки Омар Маклауд не смог закончить дистанцию, так как упал. У него произошло касание с бегущим по соседней дорожке испанцем Орландо Ортегой , после чего Маклауд потерял равновесие и сбился на очередном барьере, упав на землю.

Испанская сторона предлагала провести забег повторно или же разрешить Ортеге пробежать в одиночку. Однако апелляционное жюри ИААФ протест отклонило.

Победу одержал американец Грант Холлоуэй. Россиянин Сергей Шубенков показал второе время.

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