Официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в текстовой трансляции чемпионата мира назвал Марию Ласицкене россиянкой. Она стала единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Российские спортсмены на международных стартах выступают в нейтральном статусе.

— Ласицкене не берет высоту 2,08 метра, и честно говоря, она не была близка к этому ни в одной из трех попыток, — отмечено в текстовой трансляции. — Это не имеет значения: нейтральный атлет (РУССКАЯ, давайте не будем это отрицать) берет золото в прыжках в высоту благодаря меньшему количеству попыток на 2,04.