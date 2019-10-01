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IAAF: «Ласицкене — РУССКАЯ, давайте не будем отрицать»

02:23
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Официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в текстовой трансляции чемпионата мира назвал Марию Ласицкене россиянкой. Она стала единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Российские спортсмены на международных стартах выступают в нейтральном статусе.

30&nbsp;сентября. Доха. Мария Ласицкене празднует победу в&nbsp;финале прыжков в&nbsp;высоту среди женщин на&nbsp;чемпионате мира в&nbsp;Катаре.Эпоха Ласицкене. Весь мир у ног Марии

— Ласицкене не берет высоту 2,08 метра, и честно говоря, она не была близка к этому ни в одной из трех попыток, — отмечено в текстовой трансляции. — Это не имеет значения: нейтральный атлет (РУССКАЯ, давайте не будем это отрицать) берет золото в прыжках в высоту благодаря меньшему количеству попыток на 2,04.

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