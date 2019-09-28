Голландка Хассан выиграла ЧМ в забеге на 10 км
21:59
Голландка Сифан Хассан стала чемпионкой мира в забеге на 10 000 м. Серебро завоевала Летесенбет Гидей из Эфиопии, бронзу — кенийка Агнес Джебет Тироп.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Женщины
10000 м
Финал
1. Сифан Хассан (Голландия) — 30.17,62
2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) — 30.21,23
3. Агнес Джебет Тироп (Кения) — 30.25,20
4. Роземари Моника Ваньиру (США) — 30.35,75
5. Хелен Обири (Кения) — 30.35,82
6. Сенбере Тефери (Эфиопия) — 30.44,23
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