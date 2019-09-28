Голландка Хассан выиграла ЧМ в забеге на 10 км

Голландка Сифан Хассан стала чемпионкой мира в забеге на 10 000 м. Серебро завоевала Летесенбет Гидей из Эфиопии, бронзу — кенийка Агнес Джебет Тироп.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Женщины

10000 м

Финал

1. Сифан Хассан (Голландия) — 30.17,62

2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) — 30.21,23

3. Агнес Джебет Тироп (Кения) — 30.25,20

4. Роземари Моника Ваньиру (США) — 30.35,75

5. Хелен Обири (Кения) — 30.35,82

6. Сенбере Тефери (Эфиопия) — 30.44,23